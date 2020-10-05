Глава Дагестана Владимир Васильев ушел в отставку

В понедельник, 5 октября, стало известно о том, что глава Республики Дагестан Владимир Васильев покидает свою должность.

Временно исполняющим обязанности Васильева назначен Сергей Меликов, передает РИА Новости. Меликов является сенатором Совета Федерации от Ставропольского края, а до прошлого года занимал пост первого заместителя главы Росгвардии.

Отметим, что Владимир Абдуалиевич Васильев перешел на работу в Администрацию Президента — он станет советником Владимира Путина. Политик официально руководил Республикой Дагестан с 2018 года, но фактически исполнял обязанности главы субъекта с 3 октября 2017 года.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге главный врач Мариинской больницы Олег Емельянов, спустя 22 года работы на этой должности, по собственному желанию покинул пост. Исполняющей его обязанности назначена Евгения Рубежова, заместитель Емельянова.