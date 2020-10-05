Шпион на века. Gazeta.SPb.ru рассказывает о семи знаменитых экранных Джеймсах Бондах

Шпион на века. Gazeta.SPb.ru рассказывает о семи знаменитых экранных Джеймсах Бондах
Кино. Фото: Pixabay

5 октября первый фильм бондианы празднует 50-летие. Gazeta.SPb.ru решила вспомнить всех агентов под номером 007 в мировом кинематографе.

Официально Бондом №1 стал шотландец Шон Коннери. В первом самостоятельном фильме про агента «007» он сыграл в возрасте 32 лет. А свою карьеру в этой роли он завершил в 41 год. Благодаря участию в бондиане Коннери получил 8 премий и 2 призовых места из 13 номинаций. Говорят, его любимыми кинокартинами с собственным же участием стали «Из России с любовью» 1963 года и «Шаровая молния» 1965 года.

Шон Коннери в роли Джеймса Бонда. Фото: Википедия

Вторым Джеймсом Бондом стал Джордж Лэзенби. Эта роль досталась ему в 30 лет и была сыграна им единожды. За участие в картине «На секретной службе Ее Величества» Лэзенби номинировался на премию «Золотой Глобус» как самый многообещающий новичок среди мужчин.

Постер фильма «На секретной службе Ее Величества». Фото: Википедия

Еще одним актером, который сыграл Джеймса Бонда, стал Роджер Мур. Бондиана принесла ему 3 премии: «Bambi» — это награда немецкого телевидения за фильм «Живи и дай умереть», «Academy of Science Fiction, Fantasy & Horror Films, USA» и «Henrietta Award» за фильм «Лунный гонщик». Самому же артисту больше всего нравилась картина «Шпион, который меня любил».

Роджер Мур. Фото: Википедия

Съемок в одном из фильмов о Джеймсе Бонде — «Собственность леди» (позднее переименован в «Золотой глаз») — Тимоти Далтон ждал несколько лет и даже успел отказаться от другого предложения. Но в итоге махнул рукой и на бондиану. Хотя до этого успел засветиться в двух других картинах про агента «007»: «Искры из глаз» 1987 года и «Лицензия на убийство» 1989 года. Конечно, Далтон получил за свою работу высокие гонорары, но он стал, пожалуй, единственным «Бондом», которого не номинировали ни на одну премию.

Тимоти Далтон. Фото: Википедия

На участие в «Золотом глазе» согласился Пирс Броснан. Ему тогда стукнуло 42 года. Съемки в картинах про Джеймса Бонда приносили актеру примерно по 10 с лишним млн долларов за фильм. Самым любимым стал «Умри, но не сейчас». Также бондиана подарила Броснану 5 премий из 10 номинаций и даже одну номинацию на антипремию «Золотая малина» — за худшую экранную пару «Пирс Броснан и Дениз Ричардс».

Постер фильма «И целого мира мало». Фото: Википедия

Самым кассовым Джеймсом Бондом стал Дэниэл Крейг. На его счету пять фильмов: «Казино «Рояль», «Квант милосердия», «007: Координаты «Скайфол», «007: Спектр» и «Не время умирать». Последний из-за ситуации с коронавирусом должен выйти в 2021 году. Участие в бондиале принесло Крейгу 5 премий из 10 номинаций. В их числе «BAFTA Film Award», «Entertainment Personality Award», «Golden Camera» и другие. Несмотря на некоторую критику со стороны зрителей (которая касается его игры, внешних и личностных качеств), актер может сняться еще в нескольких фильмах о Джеймсе Бонде.

Дэниэл Крейг во время съемок фильма в Венеции. Фото: Википедия

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Мало кто знает, но первой попыткой экранизировать книги Яна Флеминга (автора романов о Джеймсе Бонде) был эпизод в телесериале «Кульминация!» (США), который вышел на экраны еще в 1954 году. Он был снят по мотивам «Казино «Рояль», а роль шпиона сыграл актер Барри Нельсон. Кстати звали его персонала не Джеймс, а Джимми. Джимми Бонд.

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