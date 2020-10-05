Шпион на века. Gazeta.SPb.ru рассказывает о семи знаменитых экранных Джеймсах Бондах

5 октября первый фильм бондианы празднует 50-летие. Gazeta.SPb.ru решила вспомнить всех агентов под номером 007 в мировом кинематографе.

Официально Бондом №1 стал шотландец Шон Коннери. В первом самостоятельном фильме про агента «007» он сыграл в возрасте 32 лет. А свою карьеру в этой роли он завершил в 41 год. Благодаря участию в бондиане Коннери получил 8 премий и 2 призовых места из 13 номинаций. Говорят, его любимыми кинокартинами с собственным же участием стали «Из России с любовью» 1963 года и «Шаровая молния» 1965 года.

Вторым Джеймсом Бондом стал Джордж Лэзенби. Эта роль досталась ему в 30 лет и была сыграна им единожды. За участие в картине «На секретной службе Ее Величества» Лэзенби номинировался на премию «Золотой Глобус» как самый многообещающий новичок среди мужчин.

Еще одним актером, который сыграл Джеймса Бонда, стал Роджер Мур. Бондиана принесла ему 3 премии: «Bambi» — это награда немецкого телевидения за фильм «Живи и дай умереть», «Academy of Science Fiction, Fantasy & Horror Films, USA» и «Henrietta Award» за фильм «Лунный гонщик». Самому же артисту больше всего нравилась картина «Шпион, который меня любил».

Съемок в одном из фильмов о Джеймсе Бонде — «Собственность леди» (позднее переименован в «Золотой глаз») — Тимоти Далтон ждал несколько лет и даже успел отказаться от другого предложения. Но в итоге махнул рукой и на бондиану. Хотя до этого успел засветиться в двух других картинах про агента «007»: «Искры из глаз» 1987 года и «Лицензия на убийство» 1989 года. Конечно, Далтон получил за свою работу высокие гонорары, но он стал, пожалуй, единственным «Бондом», которого не номинировали ни на одну премию.

На участие в «Золотом глазе» согласился Пирс Броснан. Ему тогда стукнуло 42 года. Съемки в картинах про Джеймса Бонда приносили актеру примерно по 10 с лишним млн долларов за фильм. Самым любимым стал «Умри, но не сейчас». Также бондиана подарила Броснану 5 премий из 10 номинаций и даже одну номинацию на антипремию «Золотая малина» — за худшую экранную пару «Пирс Броснан и Дениз Ричардс».

Самым кассовым Джеймсом Бондом стал Дэниэл Крейг. На его счету пять фильмов: «Казино «Рояль», «Квант милосердия», «007: Координаты «Скайфол», «007: Спектр» и «Не время умирать». Последний из-за ситуации с коронавирусом должен выйти в 2021 году. Участие в бондиале принесло Крейгу 5 премий из 10 номинаций. В их числе «BAFTA Film Award», «Entertainment Personality Award», «Golden Camera» и другие. Несмотря на некоторую критику со стороны зрителей (которая касается его игры, внешних и личностных качеств), актер может сняться еще в нескольких фильмах о Джеймсе Бонде.

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Мало кто знает, но первой попыткой экранизировать книги Яна Флеминга (автора романов о Джеймсе Бонде) был эпизод в телесериале «Кульминация!» (США), который вышел на экраны еще в 1954 году. Он был снят по мотивам «Казино «Рояль», а роль шпиона сыграл актер Барри Нельсон. Кстати звали его персонала не Джеймс, а Джимми. Джимми Бонд.