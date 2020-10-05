В Петербурге за сутки зарегистрировали 14 смертей от коронавируса

В Северной столице продолжают регистрировать смертельные исходы от заболеваний, ставших последствиями заражения коронавирусом.

Согласно оперативным данным на утро понедельника, 5 октября, за минувшие сутки в Петербурге общее число жертв пандемии прибавилось на 14, достигнув 3073. В крови всех умерших были найдены следы коронавирусной инфекции.

Кроме того, за указанный период в городе на Неве были поставлены 407 диагнозов COVID-19. Таким образом, всего за время пандемии коронавирусом заразились 44 тыс. 765 жителей Петербурга.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что вирусолог рассказал о сроках возможно повторного заражения COVID-19. У пациентов, которые перенесли COVID-19, антитела пропадают из организма через три-четыре месяца после болезни.