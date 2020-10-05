Владимир Путин назвал разговоры о закрытии школ несерьёзными

Президент России Владимир Путин на встрече с учителями поделился тем, как будет строиться рабочий процесс в учебных заведениях во время пандемии. По словам президента, школы не будут переходить на полное дистанционное обучение. Об этом Владимир Путин завил 5 октября в эфире телеканала «Россия 24».

Также президент России привёл статистику ООН о том, что пандемия негативно влияет на уровень образования в мире, но в России такого не произошло. Именно за это Владимир Путин похвалил учителей, отметив их труд во время всеобщей самоизоляции.

Напомним, что ранее Путин назвал коронавирус «тихим и опасным противником», призвав соблюдать ограничительное меры по ношению масок и перчаток в общественных местах.

По данным оперштаба за сутки в России зафиксировано 10 888 тыс. новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Лидером по заболевшим остается Москва – 3 537 человек. На втором месте Петербург – 407 человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что московские школы перейдут на дистанционный роим обучения из-за увеличения количества заболевших коронавирусом.