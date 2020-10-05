В Ленобласти опровергли информацию о строительстве мусороперерабатывающего завода рядом с Гатчиной

Ленобласть действительно планирует строительство трех новых мусороперерабатывающих заводов, но расположены они будут других местах. Фото: Pixabay

Ленобласть действительно планирует строительство трех новых мусороперерабатывающих заводов, но расположены они будут других местах. Фото: Pixabay

Новость о строительстве нового объекта по переработке мусора, планируемого возвести в непосредственной близости с Гатчиной, активно распространенную разными СМИ, оказалась недостоверной.

Развеять слухи поспешил и.о заместителя председателя правительства Ленинградской области по безопасности Михаил Ильин. По его словам никакого строительства на участке, принадлежащем компании Select Energy, не планируется. Информация о подобных планах местных властей — это не более чем фейк. Об этом сообщает «Online47».

Стоит отметить, что проект технопарка около Гатчины не был поддержан правительством Ленобласти. Более того, данный земельный участок намерены вывести из региональной территориальной схемы по обращению с отходами. Добавим, что обновленная вариант схемы появится совсем скоро — в ноябре.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Ленобласть предоставит территории под заводы по переработке мусора.