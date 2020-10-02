Ленобласть предоставит территории под заводы по переработке мусора

Ленобласть предоставит территории под заводы по переработке мусора
Петербург и Ленобласть обсудили создание единого регионального оператора. Фото: pixabay.com

В пятницу, 2 октября, встречу провели губернаторы Петербурга и Ленобласти Александр Беглов и Александр Дрозденко. Они обсудили этапы создания единого оператора по обращению с отходами.

Как сообщает пресс-служба правительства Ленобласти, среди прочего подняли и вопрос возможности стать учредителем нового акционерного общества. Предполагается, что Петербург и Ленобласть сделают имущественный взнос, а финансовый – банк ВТБ и ПАО Интер РАО.

При этом в пресс-службе пояснили: имущественный взнос Ленобласти планируется в виде земельных участков для строительства заводов по глубокой переработке мусора.

Стороны также затронули вопрос технологии переработки мусора. Они будут определены по результатам конкурса. Уже известно, что о сжигании отходов речи не идет.

В течение месяца стороны планируют оформить договоренности в виде соглашения.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что эксперт оценил законопроект по обращению с отходами в Ленобласти.

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