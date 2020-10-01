Эксперт оценил законопроект по обращению с отходами в Ленобласти

В Ленобласти обсудят законопроект по обращению с отходами. Фото: pixabay.com

В Ленобласти обсудят законопроект по обращению с отходами. Фото: pixabay.com

Политолог, директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников прокомментировал законопроект об обращении с отходами в Ленинградской области. Документ предполагает: все, что может быть переработано, не будет захороняться с 2023-го года.

Как отметил Солонников в беседе с Online47, законопроект разграничит полномочия. Кроме того, по его мнению важно, что законопроект будет обсуждаться с жителями.

Эксперт пояснил, важным будет и следующий этап — выбор конкретной технологии, которая будет использована для переработки мусора в регионе.

Ранее губернатор региона Александр Дрозденко в своем Instagram предложил жителям принять участие в общественном обсуждении законопроекта об обращении с отходами. Законопроект предполагает два ключевых изменения. Во-первых с 1 января следующего года для транспортировки любых отходов в Ленобласть будет требовать оформления разрешения, а машины должны быть оборудованы системой отслеживания.

Во-вторых, с июня 2023-го года все, что может быть переработано, не будет подлежать захоронению, а штрафы на несанкционированные свалки будут увеличены

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что власти Петербурга и Ленобласти определят единого оператора по обращению с отходами.