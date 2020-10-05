Больница Святителя Луки вновь начала принимать пациентов с COVID-19

Из-за роста числа госпитализаций и ухудшения эпидемиологической обстановки местные власти приняли решение развернуть койки для коронавирусных больных в больнице Святителя Луки.

В понедельник, 5 октября, стало известно, что стационар снова принимает на лечение инфицированных COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба вице-губернатора Северной столицы Олег Эргашева.

За прошедшие сутки в городские стационары для лечения были доставлены 222 петербуржца с подтвержденным коронавирусом. Количество госпитализаций только за одну неделю увеличилось на 17%. Данное развитие событий требует незамедлительной реакции, а именно — увеличения числа медицинский учреждений работающих с инфекцией. В настоящее время больнице Святителя Луки оборудовано 140 коек для коронавирусных пациентов.

Отметим, крупные стационары города стараются не привлекать для работы с патогеном, чтобы не поставить под удар оказание плановой и экстренной помощи. К сожалению, заболеваемость растет. Самым правильным решением для местных жителей будет соблюдение всех мер предосторожности, которые могут помочь пресечь активное распространение болезни и снизить число потенциальных госпитализаций.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Александровская больница с 1 октября начнет принимать только коронавирусных больных.