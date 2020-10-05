Жителей Петербурга попросили использовать СИЗ, чтобы избежать возвращения карантина

Петербуржцы могут негативным образом повлиять на распространение COVID-19 в случае игнорирования рекомендаций Роспотребнадзора.

В понедельник, 5 октября, губернатор Северной столицы Александр Беглов в эфире «Радио России» напомнил местным жителям о внесенных 2 октября изменениях в постановление о противодействии распространению инфекции в городе.

Беглов отметил, что соблюдение масочно-перчаточного режима позволит избежать значительного ухудшения ситуации. Следовательно, если эпидемиологическая обстановка будет полностью контролироваться, введение жестких ограничительных мер не потребуется.

Напомним, в городе активно готовятся к любому развитию событий с пандемией — увеличиваются коечные места, к работе с коронавирусными пациентами подключают дополнительные стационары. К окончанию прошедшей недели было оборудовано 4640 коек для пациентов с внебольничной пневмонией и коронавирусом. В случае необходимости их количество может быть оперативно увеличено.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербургские школьники могут досрочно отправиться на осенние каникулы из-за коронавируса.