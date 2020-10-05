Жителей Петербурга попросили использовать СИЗ, чтобы избежать возвращения карантина

Жителей Петербурга попросили использовать СИЗ, чтобы избежать возвращения карантина
Коронавирус в Петербурге. Фото: Gazeta.SPb.ru/Николай Овсянников

Петербуржцы могут негативным образом повлиять на распространение COVID-19 в случае игнорирования рекомендаций Роспотребнадзора.

В понедельник, 5 октября, губернатор Северной столицы Александр Беглов в эфире «Радио России» напомнил местным жителям о внесенных 2 октября изменениях в постановление о противодействии распространению инфекции в городе.

Беглов отметил, что соблюдение масочно-перчаточного режима позволит избежать значительного ухудшения ситуации. Следовательно, если эпидемиологическая обстановка будет полностью контролироваться, введение жестких ограничительных мер не потребуется.

Напомним, в городе активно готовятся к любому развитию событий с пандемией — увеличиваются коечные места, к работе с коронавирусными пациентами подключают дополнительные стационары. К окончанию прошедшей недели было оборудовано 4640 коек для пациентов с внебольничной пневмонией и коронавирусом. В случае необходимости их количество может быть оперативно увеличено.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербургские школьники могут досрочно отправиться на осенние каникулы из-за коронавируса.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
александр беглов масочный режим пандемия


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Москве от коронавируса за сутки скончался 31 человек
На 16 линии В.О в результате ДТП перевернулся автомобиль
Сбой на красной ветке: от «Площади Восстания» до «Нарвской» временно не ...
Анестезиолога, напавшего на мать с ребенком в Зеленогорске, уволили из больницы
Жителей Петербурга попросили использовать СИЗ, чтобы избежать возвращения ...
Петербуржцев во вторник ждет пасмурная и дождливая погода
Петербургские фонтаны начали готовить к зимовке
Больница Святителя Луки вновь начала принимать пациентов с COVID-19