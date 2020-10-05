Петербургские школьники могут досрочно отправиться на осенние каникулы из-за коронавируса

Петербургские школьники могут досрочно отправиться на осенние каникулы из-за коронавируса
В Петербурге продолжает расти заболеваемость COVID-19. Фото: Baltphoto

В Северной столице рассматривают вариант увеличения продолжительности осеннего отдыха для учащихся общеобразовательных учреждений.

Об этом стало известно в понедельник, 5 октября. Вице-губернатор Петербурга Ирина Потехина рассказала, что в настоящее время эпидемиологическая ситуация находится под контролем, однако, если заболеваемость резко пойдет вверх, и будут фиксироваться ухудшения эпидемиологической обстановки, то школьников на каникулы отпустят раньше положенного срока. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Напомним, осенние каникулы у школьников должны начаться 26 октября.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что московским школьникам продлили осенние каникулы. Они продлятся с 5 по 18 октября, то есть на неделю больше, чем обычно. Отмечается, что занятия в этот период проходить не будут – даже в дистанционном режиме.

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