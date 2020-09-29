Московским школьникам продлили осенние каникулы

Московским школьникам продлили осенние каникулы
Мэр Москвы Сергей Собянин. Фото: kremlin.ru

Власти приняли решение из-за ухудшения эпидемиологической обстановки.

Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение об увеличении осенних школьных каникул. Они продлятся с 5 по 18 октября, то есть на неделю больше, чем обычно. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что занятия в этот период проходить не будут – даже в дистанционном режиме. При этом было бы хорошо, если бы школьники посвятили время изучению нового материала или повторению пройденного. Власти Москвы ожидают, что ребята проведут время дома, либо уедут за город.

«Приходя домой, они очень легко передают вирус взрослым и пожилым членам семьи, которые болеют гораздо тяжелее»,

— отметил Собянин, объясняя свое решение.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Ленобласти снимут ограничение по количеству детей в группах детских садов.

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