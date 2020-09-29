В Ленобласти снимут ограничение по количеству детей в группах детских садов

В группах детских садов вновь смогут присутствовать свыше 17 воспитанников.

О решении снятия ограничительных мер, касающихся детских дошкольных образовательных учреждений, стало известно во вторник, 29 сентября, в ходе проведения рабочей встречи членов регионального штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Уже в ближайшее время выйдет соответствующее официальное постановление.

Напомним, в настоящее время количество детей в группах детских садов, находящихся в так называемой красной зоне по COVID-19, не может превышать 17 человек. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ленобласти.

Также, в ходе заседания было отмечено, что в области продолжают работать все школы и детские сады. На карантин полностью не ушло ни одно учреждение.

В настоящее время получают знания дома с помощью дистанционных технологий 1362 учащихся 46 классов из 14 школ Выборгского, Гатчинского, Всеволожского и Сланцевского районов. Также на «удаленку» переведены 394 студента Бегуницкого агропромышленного техникума. Временно не работают две группы в одном детского саду Сланцевского района.

Известно и количество заболевших в сфере образования — коронавирус подхватили 35 учеников и воспитанников детских садов. Инфекцию выявили и у 23 педагогов и воспитателей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти развернут дополнительные 1450 коек для больных коронавирусом в случае роста заболеваемости.