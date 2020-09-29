В Ленобласти развернут дополнительные 1450 коек для больных коронавирусом в случае роста заболеваемости

В Ленобласти развернут дополнительные 1450 коек для больных коронавирусом в случае роста заболеваемости
Осенью ситуация с эпидемией начала стремительно ухудшаться. Фото: pixabay.com

Глава комитета по здравоохранению Ленинградской области Сергей Вылегжанин заявил о готовности стационаров предоставить койки для инфицированных пациентов. В случае усложнения ситуации с эпидемией, область в течение трех дней развернет дополнительные койки, увеличив их количество до 2316 с 866. Об этом сообщает пресс-служба администрации 47 региона.

Вылегжанин отметил, что власти постараются сделать все возможное, чтобы оказание плановой медицинской помощи в учреждениях продолжилось в полном объеме, несмотря на возможное перепрофилирование стационаров.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Ленобласть не будет переносить каникулы из-за COVID-19. Школьные каникулы в регионе проведут, как и планировали, с 26 октября по 3 ноября. По последним данным, в Ленинградской области коронавирусом заболели 8,1 тысяч человек. За последние сутки в регионе выявили 67 заболевших

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