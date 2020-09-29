Ленобласть не будет переносить каникулы из-за COVID-19

В Ленинградской области не планируют переносить осенние школьные каникулы из-за коронавируса.

Об этом во вторник, 29 сентября, сообщает пресс-служба регионального правительство. Отмечалось, школьные каникулы проведут, как и планировали, с 26 октября по 3 ноября.

По последним данным, в Ленинградской области коронавирусом заболели 8,1 тысяч человек. За последние сутки в регионе выявили 67 заболевших.

Тем временем, как gazeta.spb.ru, власти Петербурга пока также рассчитывают избежать возвращения к масштабным ограничительным мерам из-за пандемии COVID-19. Об этом ранее сообщал губернатор Северной столицы Александр Беглов. Он отмечал, что в городе возвращаться к строгой самоизоляции не планируют, но меры придется принять, если ситуация начнет стремительно ухудшаться.