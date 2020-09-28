В Петербурге не собираются возвращать коронавирусные ограничения

В Петербурге не собираются возвращать коронавирусные ограничения
Коронавирус в Петербурге. Фото: Gazeta.SPb.ru / Николай Овсянников

Власти Северной столицы надеются избежать возвращения к масштабным ограничительным мерам из-за пандемии COVID-19.

В понедельник, 28 сентября, Александр Беглов в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что на данный момент ограничительные меры в Петербурге возвращать не планируют, однако добавил, что, если ситуация начнет стремительно ухудшаться, сделать это будет необходимо.

Беглов подчеркнул важность стабильной работы организаций и предприятий, а также вспомнил про малый и средний бизнес, который и так понес значительные потери от действовавших весной ограничений. Помочь избежать введения ограничительных мер сможет соблюдение петербуржцами введенных в городе правил.

Поскольку заболеваемость в городе на Неве все-таки растет, местным жителям следует проявить сознательность, а также продолжить использование средств индивидуальной защиты. Людям старше 65 лет стоит как можно меньше выбираться в общественные места.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге свободными остаются 608 коек для инфицированных коронавирусом.

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