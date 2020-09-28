В Петербурге свободными остаются 608 коек для инфицированных коронавирусом

В Северной столице на лечение больных COVID-19 продолжают принимать 13 городских больниц и один детский стационар.

Губернатор Петербурга Александр Беглов в эфире телеканала «Россия 24» рассказал о мощностях городских медицинских учреждений. В настоящее время в городе развернуто 4076 коек для пациентов с коронавирусом. Свободными остаются 608 из них.

Беглов отметил, что в городе готовы к обратному перепрофилированию стационаров. При этом, властями будет сделано все возможное, чтобы плановая и экстренная помощь петербуржцам продолжалась оказываться в полном объеме.

Напомним, с 12 сентября коронавирусных больных снова начали госпитализировать в больницу имени Семашко в Пушкине. Для этих целей было оборудовано 137 коек. Также, с 22 сентября заработал госпиталь в пансионате «Заря» на 300 коек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что госпиталь в «Ленэкспо» снова начнет работу в случае роста заболеваемости коронавирусом.