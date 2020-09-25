Госпиталь в «Ленэкспо» снова начнет работу в случае роста заболеваемости коронавирусом

Временный госпиталь в «Ленэкспо», приостановивший работу по причине улучшения эпидемиологической ситуации, вновь начали готовить к приему пациентов.

Губернатор Петербурга Александр Беглов в эфире телепрограммы «Петербург. Новый взгляд» сообщил о завершении подготовки к работе временного стационара в «Ленэкспо». Решение о возобновлении деятельности госпиталя городские власти будут принимать исходя из уровня заболеваемости. Если произойдет резкий скачок, стационар оперативно начнет прием пациентов.

Отметим, в настоящее время для инфицированных COVID-19 в Северной столице развернуто 3700 коек в 12 взрослых больницах и одной детской. Напомним, с 28 сентября, перепрофилирование коснется Александровскую больницу. Учреждение временно прекратит прием плановых пациентов и сконцентрируется на оказании помощи больным коронавирусом.

При этом, Беглов пообещал, что в городе постараются не допустить массового перепрофилирования больниц во избежании перебоев с оказанием плановой помощи.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Комздраве объяснили возникновение очередей из машин скорой помощи у Покровской больницы.