В Комздраве объяснили возникновение очередей из машин скорой помощи у Покровской больницы

Жители и власти Петербурга, между тем, все же надеются избежать возникновения второй волны коронавируса. Фото: Baltphoto

Жители и власти Петербурга, между тем, все же надеются избежать возникновения второй волны коронавируса. Фото: Baltphoto

В Комитете по здравоохранению отреагировали на беспокойство петербуржцев, которые вновь начали наблюдать у городских стационаров очереди из «скорых».

Все дело в том, что Покровская больница в настоящее время является крупнейшим учреждением, куда для госпитализации направляют пациентов с коронавирусом или подозрением на него. В стационаре развернуло 543 койки. Каждый день выписывается порядка 40-50 пациентов. Примерно такое же количество пациентов госпитализируется. Учитывая сложившуюся ситуацию, медицинский персонал не может позволить инфицированным собираться в большом количестве в приемном покое, поэтому своей очереди пациенты дожидаются в машинах скорой помощи.

Также, в Комздраве рассказали, что уже поручили Городской станции скорой помощи организовать должное распределение специалистов, выезжающих на госпитализации. Руководству Покровской больницы в свою очередь поручили увеличить количество работников в приемном отделении для ускорения работы. Отметим, в четверг, 24 сентября, у больницы было замечено незначительное количество скорых — от одной до пяти.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что возле петербургских больниц вновь замечают очереди из «скорых».