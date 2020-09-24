Возле петербургских больниц вновь замечают очереди из «скорых»

Возле петербургских больниц вновь замечают очереди из &#171;скорых&#187;
Жители и власти Петербурга, между тем, все же надеются избежать возникновения второй волны коронавируса. Фото: Baltphoto

В Северной столице, похоже, вновь ухудшается эпидемиологическая обстановка в связи с ростом заболевших коронавирусной инфекцией: возле профильных больниц замечают вернувшиеся очереди из скорых.

На этот раз о веренице машин скорой помощи на въезде в Покровскую больницу, которая остается одной из нескольких профильных госпиталей, занимающихся пациентами с коронавирусной инфекцией, рассказал основатель службы частной скорой помощи «Coris» Лев Авербах на своей странице в Facebook.

Он отметил, что автомобиль его компании был восемнадцатым в очереди из машин, ожидающих въезда. Напомним, что весной, когда фиксировалась схожая ситуация, в медицинских учреждениях объясняли, что очереди вызваны не только потоком пациентов, но и необходимостью разграничивать прием пациентов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, при каких болезнях прогнозы в случае заражения COVID-19 ухудшаются.

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