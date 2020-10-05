«Наполи» грозит техническое поражение за невыход на поле в матче с «Ювентусом»

Спортивные юристы начали изучать спорную ситуацию, из-за которой сорвался матч между «Наполи» и «Ювентусом» в рамках третьего тура итальянского чемпионата по футболу.

Напомним, игра должна была пройти в Турине в воскресенье, 4 октября. Незадолго до матча у двух футболистов «Неаполя» была выявлена коронавирусная инфекция. Руководство клуба просило «Ювентус» и представителей серии А о переносе встречи, но ответ был отрицательным. Все дело в том, что правила турнира разрешают командам участвовать в матчах в случае отправления на карантин заболевших игроков. Департамент здравоохранения Неаполя в свою очередь запретил футболистам вылет на игру в другой город. Об этом сообщает La Repubblica.

В итоге, футболисты «Ювентуса» прибыли на матч, вышли на поле, но своих соперников так и не дождались.

По факту случившегося инициирована проверка. Если спортивный юрист не сможет прийти к какому-либо решению самостоятельно, материалы дела будут переданы в федеральную прокуратуру FIGC. Ожидается, что судьба матча будет решена не раньше 7 октября.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что игроки «Наполи» не приехали на матч с «Ювентусом» из-за коронавируса.