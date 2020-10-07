Жители Невского района видят опасные отходы на свалке, а районная администрация — нет

Жители Невского района Петербурга бьют тревогу: по их мнению, в местной администрации отрицают наличие на территории Дальневосточного проспекта опасных отходов. Их, по словам горожан, не видят и представители АЗС, рядом с которой находится свалка.

С криком о помощи петербуржцы обратились в редакцию Gazeta.SPb.ru. В нашем распоряжении есть фотографии гор мусора, которые, со слов местных жителей, находятся всего в нескольких сотнях метров от их домов.

«После пребывания на данной свалке у снимавших было отмечено головокружение и недомогание, кислый привкус во рту», — сообщили они.

Снимки граждане подкрепили ответом от администрации Невского района. Из него следует, что подведомственная комитету по природопользованию, охране окружающей среды и экологической безопасности организация «ЭкоСтрой» еще весной этого года вывезла опасные отходы со свалки на Дальневосточном проспекте напротив дома №16 на полигон, а летом туда же отправила и грунт. Gazeta.SPb.ru направила в ведомство запрос.

Наличие опасной «химии» отрицают и представители АЗС, рядом с которой, по словам наших читателей, возвышаются горы мусора.

За комментарием корреспондент Gazeta.SPb.ru обратился в Управление Роспотребнадзора по Петербургу. Но ведомство в базе обращений граждан вышеупомянутого адреса не обнаружило. Зато нашло несколько других таких же точек на Дальневосточном проспекте.

«Там, оказывается, много всяких нарушений. Видимо это какой-то рабочий район, — предположили в Управлении Роспотребнадзора по Петербургу и добавили, что если бы такое обращение поступило, то по согласованию с прокуратурой ведомство изучило бы территорию. — У нас есть ограничения, которые были введены в связи с коронавирусом в начале марта. Поэтому если есть угроза жизни и здоровью человека, тогда, конечно, мы согласовываем и выезжаем».

Ликвидировать свалку в администрации Невского района местным жителям пообещали в рамках адресной программы до конца 2021 года.

Петербуржцев ответы чиновников не устраивают. Они хотят избавиться от свалки как можно скорее, ведь опасные отходы, по их словам, там продолжают складировать.

«Сколько это может продолжаться? Сколько, интересно, людям дышать этим и рисковать своим здоровьем, чтобы администрация признала проблему и приступила незамедлительно к ее решению?» — задается вопросом Анастасия Герасимова. «Там совсем рядом детские сады, школы <…> Как детям гулять рядом с такими свалками. Не говоря уже о том, что подростки могут там лазить. Примите меры», — требует Елена Вашуркина.

Примечательно, что в середине сентября жители Невского района запустили онлайн-петицию, в которой потребовали ликвидировать свалки вдоль Дальневосточного проспекта. Обращение было адресовано губернатору Петербурга Александру Беглову. Судя по сообщениям в соцсетях, петербуржцы также пожаловались в природоохранную прокуратуру и даже Greenpeace Russia.

Глава администрации Невского района — Алексей Гульчук.

Руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу – Главный государственный санитарный врач по городу Санкт-Петербургу — Наталия Башкетова.

Координирует и контролирует деятельность комитета по природопользованию, охране окружающей среды и экологической безопасности (председатель — Денис Беляев) вице-губернатор Петербурга Владимир Кириллов.