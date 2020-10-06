Кузяев подписал новый контракт с «Зенитом»

Полузащитник Далер Кузяев возвращается в петербургский футбольный «Зенит». Новый контракт рассчитан до конца сезона 2022/23.

Как сообщает Nevasport, клуб уже официально объявил о подписании контракта. При этом команда прокомментировала соглашение с Кузяевым, опубликовав картину голландского художника Рембрандта ван Рейна «Возвращение блудного сына». При этом на спине одного из персонажей был изображен номер 14.

Отметим, что Кузяев играл за «Зенит» с 2017-го года. Закончив сезон, он покинул клуб, чтобы попытаться продолжить карьеру в Европе. Переговоры с зарубежными клубами, впрочем, не удались.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что в Петербурге Зенит» подписал полузащитника «Спортинга» Вендела. Ожидается, что за клуб он будет выступать до конца сезона-2024/25.