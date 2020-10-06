Редактор Peterburg2.ru рассказала, как болела коронавирусом

Редактор Peterburg2.ru рассказала, как болела коронавирусом
У сотрудницы петербургского СМИ нашли коронавирус. Фото: gov.spb.ru

Редактор городского портала Peterburg2.ru рассказала о том, как переносила коронавирус. Симптомы и процесс лечения она описала в дневнике.

Сотрудница портала почувствовала себя плохо около недели назад. Все началось с першения в горле, однако уже к вечеру она почувствовала приближение лихорадки.

На следующее утро у нее немного повысилась температура. В это же время на недомогание начал жаловаться и супруг сотрудницы. У него на работе взяли анализы на коронавирус и отправили домой.

Врач, осмотрев пациентов с температурой, головной болью, слабостью, кашлем и отечностью носа, отметила, что на коронавирус заболевание не похоже. Специалист при этом работала без перчаток и защитного костюма.

В результате тест на коронавирус у супруга оказался положительным. Позже заболевание подтвердили и у сотрудницы.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что в Петербурге медикам выделят 760 миллионов рублей за работу с коронавирусными пациентами.

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