За коронавирусных пациентов петербургским медикам выделят 760 млн

более 760 млн от общей суммы выплат придется на медиков Санкт-Петербурга. Фото: Комздрав

более 760 млн от общей суммы выплат придется на медиков Санкт-Петербурга. Фото: Комздрав

По указу премьер-министра Михаила Мишустина более 11 млрд рублей выплатят российским медикам, которые работают с коронавирусными пациентами. Данные правительства о выплатах опубликованы на портале правовой информации.

Более 760 млн от общей суммы выплат придется на медиков Санкт-Петербурга. Денежные поступления коснутся только тех работников, которые контактируют с коронавирусными пациентами.

Также в сообщении правительства указано о том, что работа врачей на передовой является особо важной и необходимой.

Напомним, что за прошедшие сутки в Петербурге выявлено 411 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За весь период пандемии в Северной столице заразилось новым вирусом 45176 человек. Выписанных из больницы – 30153 пациента.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в случае необходимости в Петербурге могут развернуть дополнительное количество койко-мест.