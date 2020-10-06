В Петербурге в случае увеличения роста заболеваемости коронавирусом могут развернуть 8636 коек в течении 72 часов

В больницах стало больше коек для коронавирусных пациентов. Фото: Baltphoto

В больницах стало больше коек для коронавирусных пациентов. Фото: Baltphoto

В Северной столице при ухудшении ситуации по борьбе с коронавирусом подготовлены антиковидные препараты дополнительные койко-места. О состоянии резервов рассказали в издании«Аргументы и Факты — Петербург».

По данным источника, сейчас в Петербурге подготовлено свыше 4 тыс. коек для пациентов – из них свободных только 8%. В среднем, с подозрением на коронавирус поступают каждый день 250–290 человек.

Для борьбы с вирусом подготавливается новый корпус Госпиталя для ветеранов войн на Народной улице, а также идёт подготовка к развертыванию 300 коек в Николаевской больнице.

Сообщается, что в городе есть необходимые запасы средств индивидуальной защиты. На данный момент подготовлено около 7 млн масок и происходит ежедневая поставка необходимых медикаментов.

Напомним, что в Петербург также поступила первая партия российской вакцины от коронавируса. Планируется первыми привить медицинских работников и сотрудников школ города.

В ближайшее время поступит вторая партия вакцина, о использовании которой пока что не говорят. Массовая вакцинация начнется того, как будет увеличено производство препарата.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что за прошедшие сутки от коронавируса в Петербурге выздоровело 206 человек.