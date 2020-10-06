В Петербурге появится больше автобусов без кондукторов

В Петербурге появится больше автобусов без кондукторов
Меньше 10% пассажиров оплачивали проезд несвоевременно. Фото: Baltphoto

В Петербурге протестировали систему бескондукторного обслуживания. Оказалось, что лишь единицы пытались проехать бесплатно, а остальные ответственно отнеслись к самостоятельной оплате проезда.

Как сообщает пресс-служба петербургского «Организатора перевозок», по данным за два месяца, меньше 10% пассажиров оплачивали проезд несвоевременно. Также известно, что большинство пользовались «Подорожниками» или оплачивали проезд банковской картой бесконтактным способом.

Такую систему тестируют на автобусах №№ 85 и 143, а также на троллейбусе №23. При этом на данные маршруты поставили дополнительных контролеров.

В учреждении отметили, что тестирование показало хорошие результаты, в связи с чем планируется увеличить количество маршрутов, которые будут работать без кондукторов. В зону тестирования могут включить еще с десяток маршрутов на севере города.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге определили самый популярный автобусный маршрут.

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