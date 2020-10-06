В Петербурге определили самый популярный автобусный маршрут

С начала текущего года автобусным маршрутом №3 воспользовались рекордные 3,7 миллионов жителей и гостей Северной столицы.

Таким образом, информирует пресс-служба СПб ГУП «Пассажиравтотранс», «тройку» признали самым популярным автобусным маршрутом. Напомним, что путь автобуса №3 пролегает от улицы Костюшко через Московский, Фрунзенский, Центральный и Адмиралтейский районы города до проспекта Римского-Корсакова.

Во время поездки автобус охватывает практически все знаковые достопримечательности Северной столицы, а в салоне можно послушать аудиоэкскурсию, что делает этот маршрут особенно привлекательным для туристов. Ненамного отстают по популярности от «тройки» автобусы №24 и №74, курсирующие между Хасанской улице и «Василеостровской» и Малой Балканской улицей и площадью Пролетарской Диктатуры соответственно.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что экспресс-маршруты от «Московской» до аэропорта Пулково вышли на линию.