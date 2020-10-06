Выход фильма Козловского «Чернобыль» отложили на весну 2021 года

Коронавирус внес изменения в сроки выхода еще одного фильма. Снятый Данилой Козловским «Чернобыль» выйдет на большие экраны на полгода позже.

Кинокомпания «Центра Партнершип» сообщила, что премьеру кинокартины про аварию на Чернобыльской АЭС перенесли на 15 апреля следующего года. О новой дате выхода фильма стало известно совсем незадолго до изначально назначенного дня премьеры — планировалось, что зрители увидят «Чернобыль» уже 22 октября.

Сюжет фильма основан на событиях, происходивших после чернобыльской аварии в апреле 1986 года. В нем будет рассказываться история трех добровольцев, которым пришлось спуститься в резервуар под реактором, чтобы предотвратить дальнейшее развитие катастрофы.

Данила Козловский выступил не только в качестве режиссера фильма, но и сыграл в нем главную роль.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что премьеру нового фильма о Джеймсе Бонде «Не время умирать» перенесли на 2021 год.