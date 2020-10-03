Премьеру нового фильма о Джеймсе Бонде «Не время умирать» перенесли на 2021 год

Премьеру нового фильма о Джеймсе Бонде &#171;Не время умирать&#187; перенесли на 2021 год
Постер фильма "Не время умирать". Фото: instagram.com/007

Поклонники Бондины уже во второй раз были вынуждены получить информацию о переносе долгожданного 25 фильма о приключениях агента 007.

В пятницу, 2 октября, в официальных аккаунтах «007» в социальных сетях было опубликовано совместное заявление от студий MGM, Universal, а также продюсеров новой картины Майкла Уилсона и Барбары Брокколи. Из-за сложившейся ситуации в мире на фоне пандемии коронавирусной инфекции премьера фильма «Не время умирать» была перенесена на 2 апреля 2021 года. В заявлении отмечается, что решение принято из-за желания показать картину своей аудитории по всему миру. В 2020 году это будет невозможно из-за ухудшения ситуации с COVID-19 в некоторых странах.

Напомним, изначально фильм должен был выйти на большие экраны в апреле 2020 года, позднее мировая премьера была перенесена на 11 ноября.

Создатели бондианы подметили, что понимают разочарование поклонников и сообщили, что с нетерпением ждут, когда смогут показать свою работу зрителям в следующем году.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что клип на песню Билли Айлиш к новому фильму о Джеймсе Бонде набрал 4 миллиона просмотров за сутки.

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"не время умирать" Джеймс Бонд перенос премьеры


 

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