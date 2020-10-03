Клип на песню Билли Айлиш к новому фильму о Джеймсе Бонде набрал 4 миллиона просмотров за сутки

Американская певица Билли Айлиш выпустила клип к новой части Бондианы под названием «Не время умирать».

Видео появилось на официальном канале певицы на видеохостинге Youtube 1 октября и сразу же привлекло внимание поклонников. За сутки клип посмотрели около 4 миллионов человек. По состоянию на актуальное время, количество просмотров превысило 6 миллионов.

В видео, фрагменты с поющей перед микрофоном Айлиш, сменяют сцены из 25 фильма о приключениях агента 007. Картина выйдет на большие экраны 2 апреля 2021 года. Напомним, изначально премьера должна была состояться еще в апреле 2020, но пандемия внесла свои коррективы в планы студийных боссов — сроки сдвинулись на 11 ноября. Позднее было принято решение об очередном переносе, но уже на следующий год. Причиной стала все та же коронавирусная инфекция.

Фильм станет последним для актера Дэниела Крейга. Впервые перед зрителями в роли обворожительного шпиона с лицензией на убийство актер предстал еще в 2006 году в фильме «Казино Рояль».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Том Харди может стать новым Джеймсом Бондом.