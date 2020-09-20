Том Харди может стать новым Джеймсом Бондом

Том Харди может стать новым Джеймсом Бондом
Актер Том Харди. Фото: www.instagram.com/tomhardy/

Роль агента Джеймса Бонда в следующем фильме может достаться актеру Тому Харди. Предполагается, что в этой роли он сменит Дэниела Крейга.

Как сообщает The Mirror, актера сменят после выхода пятого фильма последней бондианы «Не время умирать».

Утверждается, что с Харди договор могут заключить уже в ноябре этого года. При этом начало работы актера над ролью может быть отодвинуто из-за коронавируса. Приступит он к ней, как ожидается, только в следующем году.

Отмечается, что прежде в качестве главного кандидата на роль Бонда рассматривали британского актера Тома Хиддлстона.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что картина якутского режиссера Дмитрия Давыдова «Пугало» получила гран-при 31-го российского кинофестиваля» Кинотавр». Сообщалось, что якутское кино впервые взяло главный приз на фестивале.

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