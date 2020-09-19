Фильм «Пугало» взял главную награду фестиваля «Кинотавр»

Фильм якутского режиссера Дмитрия Давыдова «Пугало» получил Гран-при 31-го российского кинофестиваля» Кинотавр», который прошел в Сочи.

Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на слова автора картины, он и его съемочная команда пребывают в шоке, поскольку впервые представленное на «Кинотавре» якутское кино сразу взяло главный приз.

Актриса Валентина Романова-Чыскыырай, сыгравшая главную роль в «Пугале», получила награду за лучшую женскую роль. При получении награды актриса посетовала, что ей не разрешили исполнить песню в фильме, и сейчас она спела ее на сцене сочинского Зимнего театра.

Лучшим актером признали Владимира Онохова, сыгравшего в фильме «Китобой». А режиссер картины Филипп Юрьев награжден за лучшею режиссуру.

Приз за лучшую музыку достался фильму Семена Серзина «Человек из Подольска».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Кончаловский получил спецприз жюри Венецианского кинофестиваля за фильм «Дорогие товарищи».