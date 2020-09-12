Кончаловский получил спецприз жюри Венецианского кинофестиваля за фильм «Дорогие товарищи»

Новая кинолента российского режиссера Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи» была удостоена специальными призом жюри на 77-м Венецианском кинофестивале.

Об этом сообщается в официальном аккаунте фестиваля в Twitter. Когда режиссер получал премию, он отдельно поблагодарил свою коллегу и супругу Юлию Высоцкую, которая сыграла главную роль в его фильме. Также он выразил благодарность «продюсеру и другу» Алишеру Усманову.

«Спасибо, Венеция, за храбрость, за то, что нас подождали», -сказал режиссер.

Фильм Кончаловского «Дорогие товарищи» выйдет на большие экраны в России этой осенью. Картина создавалась при поддержке Минкульта и благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт». Сюжет драмы построен вокруг подавления протестов рабочих в Новочеркасске в 1962 году.

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