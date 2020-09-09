Американская киноакадемия ввела новые правила для фильмов, претендующих на премию «Оскар» с 2024 года

Американская киноакадемия ввела новые правила для фильмов, претендующих на премию «Оскар» с 2024 года
В правила "Оскара" внесли изменения. Фото: pixabay.com

Начиная с 2024 года бороться за заветную статуэтку смогут только те кинокартины, в которых никак не притеснены меньшинства.

В США обеспокоены ситуацией с меньшинствами в киноиндустрии и намерены создать одинаковые комфортные условия для всех.

Согласно заявлению Американской киноакадемии, введено 4 новых стандарта. В первую очередь закрепляется правило о необходимости предоставления главной или второстепенной роли для представителей расовых и этнических меньшинств. Если соблюсти условие не получается никак, то меньшинства должны составить 30% от всей команды актеров.

То же самое коснется и членов съемочной команды, технических рабочих и всех категорий специалистов, занятых в съемках или продвижении картин.

Таким образом в Киноакадемии хотят обеспечить фильмы разнообразием людей, чтобы показать зрителям важность равноправия.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что церемонию «Оскар» отложили на два месяца.

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