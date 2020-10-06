Беглов заявил, что Смольный уже работает над восстановлением экономики

Губернатор Петербурга Александр Беглов провел встречу с главой Минэкономразвития РФ Максимом Решетниковым, на которой поднимались вопросы развития городской экономики.

Об этом сообщили в пресс-службе Смольного. В ходе встречи градоначальник отметил, что коронавирусная пандемия негативно сказалась на экономике Петербурга. Самый серьезный ущерб понесли потребительский сектор, сфера туризма и культурные учреждения.

«Мы поставили во главу угла спасение жизни людей. Поэтому пришлось ввести в городе серьезные ограничительные меры», — объясняет Беглов.

Однако, по его словам, практически сразу власти начали готовить меры поддержки бизнеса, которые помогли остаться на плаву многим предприятиям. «Уже началось ее восстановление, хотя и не такими быстрыми темпами, как хотелось бы», — подчеркнул губернатор.

Он сообщил министру, что Смольный принял два пакета мер поддержки бизнеса на 18 млрд рублей.

Беглов добавил, что главной задачей на данный момент является создание условий для скорейшего восстановления экономики Петербурга.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Беглов заявил, что в Петербурге не планируют возвращать ограничительные меры.