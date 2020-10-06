Беглов заявил, что Смольный уже работает над восстановлением экономики

Беглов заявил, что Смольный уже работает над восстановлением экономики
Губернатор Петербурга Александр Беглов. Фото: gov.spb.ru

Губернатор Петербурга Александр Беглов провел встречу с главой Минэкономразвития РФ Максимом Решетниковым, на которой поднимались вопросы развития городской экономики.

Об этом сообщили в пресс-службе Смольного. В ходе встречи градоначальник отметил, что коронавирусная пандемия негативно сказалась на экономике Петербурга. Самый серьезный ущерб понесли потребительский сектор, сфера туризма и культурные учреждения.

«Мы поставили во главу угла спасение жизни людей. Поэтому пришлось ввести в городе серьезные ограничительные меры», — объясняет Беглов.

Однако, по его словам, практически сразу власти начали готовить меры поддержки бизнеса, которые помогли остаться на плаву многим предприятиям. «Уже началось ее восстановление, хотя и не такими быстрыми темпами, как хотелось бы», — подчеркнул губернатор.

Он сообщил министру, что Смольный принял два пакета мер поддержки бизнеса на 18 млрд рублей.

Беглов добавил, что главной задачей на данный момент является создание условий для скорейшего восстановления экономики Петербурга.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Беглов заявил, что в Петербурге не планируют возвращать ограничительные меры.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
новости спб поддержка бизнеса смольный экономика


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Беглов заявил, что Смольный уже работает над восстановлением экономики
Выход фильма Козловского «Чернобыль» отложили на весну 2021 года
Священник из Ленобласти сядет в колонию за сутенерство в Белоруссии
Названа категория людей, не нуждающихся в вакцине от COVID-19
Правительство Петербурга рассмотрит проект бюджета, «депутатские ...
Пашинян заявил, что Армения готова пойти на уступки в Карабахе
Двух квартирных аферистов в Петербурге отправили за решетку
В Петербурге ужесточат контроль за ношением масок в метро