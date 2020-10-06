Зрителям показали кадры из второго сезона «Ведьмака»

Зрителям показали кадры из второго сезона &#171;Ведьмака&#187;
Новый кадр из сериала "Ведьмак". Фото: twitter/@witchernetflix

Netflix опубликовал новые кадры из второго сезона сериала «Ведьмак», на которых изображена Цири. Также фанатам показали новую броню, которую Ведьмак будет носить в продолжении шоу.

Новые кадры сериала появились в официальном Twitter-аккаунте сериала «Ведьмак». На них изображена главная героиня Цири, которую играет 19-летняя британка Фрейя Аллан. Судя по всему, на первом кадре фрагмент из тренировок Цири в крепости ведьмаков Каэр Морхен. А на втором снимке показан ее деревянный тренировочный меч.

Кроме того, исполнитель главной роли Генри Кавилл представил в своем Instagram дизайн нового обмундирования. Стоит отметить, что пользователи высоко оценили новый образ Геральта из Ривии, однако большинство комментариев все же с вопросами о дате премьеры второго сезона.

Фото: Instagram

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что стали известны подробности второго сезона «Ведьмака».

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