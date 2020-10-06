Самую опасную группу крови назвали ученые из Японии

Самую опасную группу крови назвали ученые из Японии
Первая группа крови оказалась самой "неудачной". Фото: unsplash

Ученые рассказали о самой, по их мнению, «опасной» для человека группе крови, которая значительно увеличивает риск летального исхода от тяжелых травм.

Как сообщает портал Change, проведенные японскими учеными исследования показали, что обладатели первой группы крови в три раза чаще погибают от тяжелых травм. Это связано с тем, что риск серьезной потери крови от каких-либо серьезных травм намного выше у тех, кто является обладателем этой группы. Специалисты связывают это с плохой свертываемостью, которая является следствием содержания в крови первой группы фактора фон Виллебранда (гликопротеина плазмы крови).

При этом стоит отметить, что люди с первой группой крови являются универсальными донорами для обладателей других групп.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что американские специалисты исследовали лучшие способы для улучшения кратковременной памяти.

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