Ученые: улучшить кратковременную память можно с помощью медитаций

Ученые: улучшить кратковременную память можно с помощью медитаций
Фото: pixabay.com

Американские специалисты исследовали лучшие способы для улучшения кратковременной памяти, выбирая между прослушиванием аудиокниги, медитацией и свободной деятельностью.

Участников эксперимента разделили на три группы, первая из которых отправилась слушать отрывок из романа Джона Толкина «Хоббит», вторая — медитировать, а члены третьей группы занимались своими делами. Некоторое время спустя, подопечных попросили выполнить задание по распознаванию лиц.

Результаты эксперимента показали, что лучше всех с этим справились участники группы, которых отправили на медитацию. Ученые не до конца понимают, в чем состоят ключевые механизмы этой практики, позволяющие эффективно повышать концентрацию. В дальнейшем специалисты планируют сосредоточиться на поиске ответа на эти вопросы.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о создании петербургскими учеными ранозаживляющим волокон.

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Ученые: улучшить кратковременную память можно с помощью медитаций
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