Ученые ИТМО создали уникальные ранозаживляющие волокна

Специалисты научно-исследовательского центра биоинженерии Университета ИТМО создали нановолокна, в основу которых легла гиалуроновая кислота. Их можно применять при лечении таких ран, как меланомы, ожоги, язвы и экземы.

Как сообщили в пресс-службе ИТМО, нановолокна получили при помощи способа формирования полимерных волокон под действие электрического напряжения тока. Они созданы на основе гиалуроновой кислоты с внедренными в нее биологически активными веществами — куркумином и усниновой кислотой.

Вместе эти компоненты придают материалу противоонкологические, антиоксидантные и противовоспалительные свойства. Известно, что нановолокна абсолютно безопасны для здоровья, а также обладают антисептическим и анестезирующим эффектом.

Ученые подчеркивают, что разработка может применяться и для создания искусственных сосудов, и для выращивания искусственных тканей и органов.

В скором времени специалисты приступят к испытаниям нановолокон — сначала на клеточных, а потом на животных моделях. Проект завершат через два года.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ученые разработали экспериментальный метод лечения рака без лекарств.