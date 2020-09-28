Ученые разработали экспериментальный метод лечения рака без лекарств

"Купившись" на обман, раковые клетки уничтожают сами себя. Фото: pixabay.com

"Купившись" на обман, раковые клетки уничтожают сами себя. Фото: pixabay.com

Медикам-исследователям удалось побудить раковые клетки к самоуничтожению путем применения системы по типу троянского коня.

Суть новой методики заключается в использовании наночастиц, которые покрыты аминокислотой, L-фенилаланином. От нее зависит рост и развитие раковых клеток. Это вещество не вырабатывается организмом самостоятельно, но усваивается из мясной или молочной продукции.

Тесты, проведённые на мышах, показали, что имитатор этой аминокислоты, «изображая» дружественную злокачественным клеткам аминокислоту, на самом деле заставляла их самоуничтожаться. Подобный «режим» запускается в клетках, когда ускоряется выработка активных форм кислорода (АФК). Этого достаточно, чтобы уничтожить раковые клетки, при этом не повредив здоровые.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что рак можно определить по виду ногтей.