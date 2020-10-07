Организм человека воспринимает только два времени года

Человеческий организм способен воспринимать всего два времени года из четырех существующих, доказали ученые из Школы медицинского Стэнфордского университета.
Как сообщает Planet.Today, исследования проводились на протяжении четырех лет. Участие в эксперименте приняли 105 добровольцев в возрасте от 25 до 75 лет. При этом половина испытуемых были инсулинорезистентными.
Задачей участников эксперимента была сдача образцов крови раз в сезон, то есть четыре раза в год. Во время исследования ученые отслеживали изменения ряда параметров: уровень иммунитета, состояние сердца, скорость метаболизма и прочее.
Оказалось, что изменения в организме человека происходят только два раза в год. Они фиксировались на рубеже весны и лета, а также осени и зимы.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что самую опасную группу крови назвали ученые из Японии.