Организм человека воспринимает только два времени года

Организм человека воспринимает только два времени года
Организм человека меняется в конце весны - начале лета и в конце осени - начале зимы. Фото: Pixabay

Человеческий организм способен воспринимать всего два времени года из четырех существующих, доказали ученые из Школы медицинского Стэнфордского университета.

Как сообщает Planet.Today, исследования проводились на протяжении четырех лет. Участие в эксперименте приняли 105 добровольцев в возрасте от 25 до 75 лет. При этом половина испытуемых были инсулинорезистентными.

Задачей участников эксперимента была сдача образцов крови раз в сезон, то есть четыре раза в год. Во время исследования ученые отслеживали изменения ряда параметров: уровень иммунитета, состояние сердца, скорость метаболизма и прочее.

Оказалось, что изменения в организме человека происходят только два раза в год. Они фиксировались на рубеже весны и лета, а также осени и зимы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что самую опасную группу крови назвали ученые из Японии.

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