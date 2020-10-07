Ученые опровергли пользу прерывистого голодания

Те, кто голодали, сбросили массу, при этом 65% этого "похудения" пришлось на мышцы. Фото: pixabay

Те, кто голодали, сбросили массу, при этом 65% этого "похудения" пришлось на мышцы. Фото: pixabay

В Калифорнийском университете в Сан-Франциско доказали, что прерывистое голодание, которое считается оздоравливающей диетой, ничем не отличается для организма от обычного питания, и при этом может привести к потере мышечной массы.

Как сообщает Indiatimes, ученые провели эксперимент, в котором сравнили две группы добровольцев. Половина из них придерживалась обычного режима питания (завтрак, обед, ужин и перекус), а остальным разрешалось употреблять пищу лишь с полудня до восьми часов вечера, не ограничивая себя в еде в это время. Трехмесячное исследование показало, что в показателях жировой массы испытуемых нет особой разницы, равно как и в уровне сахара и холестерина в крови.

Однако те, кто голодали, сбросили массу, при этом 65% этого «похудения» пришлось на мышцы. Здесь стоит отметить, что при здоровой диете с обычным ограничением калорий худеющие теряют всего 20-30% мышечной массы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что диетолог рассказал о продуктах, которых стоит избегать во время похудения.