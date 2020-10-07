Лже-сантехник получил три года «строгача» за украденные деньги пенсионеров

Лже-сантехник получил три года &#171;строгача&#187; за украденные деньги пенсионеров
Приговор не вступил в законную силу. Фото: Baltphoto/ Pavel Dolganov

В Петербурге прокуратура Приморского района поддержала гособвинение по уголовному делу в отношении 37-летнего местного жителя, который представлялся сотрудником коммунальных служб.

По данным следствия, 9 июля этого года злоумышленник проник в квартиру потерпевшего под видом сантехника. Ушел лже-сотрудник с деньгами – он вынес 4 тыс. рублей.

Как сообщили на сайте прокуратуры города, 14 августа произошел еще один преступный инцидент. Мужчина представлялся 85-летней пенсионерке сотрудником «ПетроЭлектроСбыт», после чего обманом проник в ее квартиру. Он похитил 20 тыс. рублей.

Суд признал горожанина виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года. Он отправится в исправительную колонию строгого режима.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что суд Петербурга постановил закрыть сайт по продаже свидетельств о браке.

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