Суд Петербурга постановил закрыть сайт по продаже свидетельств о браке

Суд Петербурга постановил закрыть сайт по продаже свидетельств о браке
Сайт, продающий фальшивые документы, будет заблокирован. Фото: pixabay.com

Иск о закрытии сайта, распространяющего запрещенную на территории РФ информацию, подал прокурор Северной столицы.

Правоохранительные органы требовали от Управления федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу закрыть сайт, на котором размещались сведения о продаже свидетельств о заключении брака. Отметим, что посетить данный интернет-портал мог любой без исключения человек.

Поскольку изготовление документов, предлагаемых сайтом, осуществляется незаконно, лицами, не имеющими соответствующих полномочий, суд Пушкинского района постановил удовлетворить иск прокурора и заблокировать этот адрес.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Северной столице осудили продавца, неоднократно отпускавшего алкогольные напитки лицам младше 18 лет.

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