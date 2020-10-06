Суд Петербурга постановил закрыть сайт по продаже свидетельств о браке

Иск о закрытии сайта, распространяющего запрещенную на территории РФ информацию, подал прокурор Северной столицы.
Правоохранительные органы требовали от Управления федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу закрыть сайт, на котором размещались сведения о продаже свидетельств о заключении брака. Отметим, что посетить данный интернет-портал мог любой без исключения человек.
Поскольку изготовление документов, предлагаемых сайтом, осуществляется незаконно, лицами, не имеющими соответствующих полномочий, суд Пушкинского района постановил удовлетворить иск прокурора и заблокировать этот адрес.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Северной столице осудили продавца, неоднократно отпускавшего алкогольные напитки лицам младше 18 лет.