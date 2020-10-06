Суд Петербурга постановил закрыть сайт по продаже свидетельств о браке

Иск о закрытии сайта, распространяющего запрещенную на территории РФ информацию, подал прокурор Северной столицы.

Правоохранительные органы требовали от Управления федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу закрыть сайт, на котором размещались сведения о продаже свидетельств о заключении брака. Отметим, что посетить данный интернет-портал мог любой без исключения человек.