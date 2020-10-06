В Петербурге суд определил наказание для продавца, неоднократно отпустившего спиртное подросткам

В настоящее время приговор не вступил в законную силу. Фото: pixabay.com

В настоящее время приговор не вступил в законную силу. Фото: pixabay.com

Прокуратура Краносельского района Санкт-Петербурга поддержала обвинение в отношении местного жителя, который был неоднократно уличен в продаже алкоголя несовершеннолетним.

По информации правоохранительных органов, подсудимый, являясь сотрудником магазина, еще в ноябре прошлого года совершил административное правонарушение, продав спиртное подростку. Тогда он заплатил штраф. В июле текущего года злоумышленник вновь осуществил незаконную продажу алкоголя девушке, не достигшей 18 лет.

В этот раз по факту совершенного преступления было возбуждено уголовное дело по статье 151.1 УК РФ. Суд Красносельского района признал продавца виновным и обязал его выплатить штраф в размере 15 тысяч рублей. Приговор еще не вступил в законную силу.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербургская компания не заплатила налогов на 100 млн рублей. Дирекцию организации ждет суд.