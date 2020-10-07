В Петербурге 94-летней бывшей узнице фашизма вернут квартиру после продажи жилья злоумышленнице

Во вторник, 7 октября, прокуратура Невского района провела проверку по факту нарушения жилищных прав пенсионерки. Злоумышленница убедила продать ей квартиру, воспользовавшись возрастом женщины. Об этом сообщает прокуратура Санкт-Петербурга.

По версии следствия, потерпевшая заключила со злоумышленницей договор о купли-продажи квартиры на улице Бабушкина в Санкт-Петербурге.

При этом, проверка установила, что пенсионерка не могла воспринимать правильно обстоятельства и последствия сделки. 94-летняя жительница города не получала никаких денежных средств за продажу квартиры, а более того, не планировала продавать своё единственное жильё.

Суд установил недействительность сделки о купли-продажи, жительнице Санкт-Петербурга будет возвращена её законная недвижимость.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге пенсионерка перевела несуществующему банку почти 3 млн рублей.