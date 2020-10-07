В Петербурге пенсионерка перевела лжеработнику банка почти 3 миллиона рублей

Мошенник лишил сбережений пожилую женщину в Красносельском районе.

Как стало известно gazeta.spb.ru, во вторник, 6 октября, в правоохранительные органы обратилась 72-летняя пенсионерка, которая рассказала о том, что стала жертвой обмана.

Выяснилось, что женщине еще 29 сентября позвонил неизвестный, который представился банковским работником. Он объяснил, что со счетом клиентки якобы происходят подозрительные вещи, поэтому ее сбережения находятся под угрозой. Ради обеспечения безопасности средств пенсионерке предложили осуществить их перевод на другой счет. Обеспокоенная женщина решила послушать злоумышленника и направилась в ближайший банкомат, чтобы перевести 2 726 000 рублей на наиболее защищенный счет. Спустя неделю пенсионерка все же заподозрила неладное и обратилась к полицейским.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Кронштадте пенсионерка отдала за «биозащиту от коронавируса» 30 тысяч и пошла в полицию.