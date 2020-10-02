В Кронштадте пенсионерка отдала за «биозащиту от коронавируса» 30 тысяч и пошла в полицию

В Кронштадтском районе Петербурга полицейские разыскивают троих злоумышленников, которые продали доверчивой пенсионерке «биозащиту от коронавируса».

Инцидент произошел в четверг, 1 октября. В отдел полиции обратилась 80-летняя женщина, проживающая в доме №22 на Посадской улице. Она рассказала, что к ней в квартиру пришли трое неизвестных.

Как стало известно gazeta.spb.ru, две женщины и мужчина представились сотрудниками ЖКХ и продали пенсионерке очиститель воды под видом «биозащиты от коронавируса». Новое устройство обошлось заявительнице в 30 тыс. рублей.

Пенсионерка также указала приметы злоумышленников: женщинам на вид 30 лет, худощавые, одеты в синие куртки; мужчине на вид также 30 лет, с бородой, рост 170 см, одет в светлую рубашку с коротким рукавом.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге задержали школьницу, стрелявшую в мужчину из сигнального устройства.