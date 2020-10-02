В Петербурге задержали школьницу, стрелявшую в мужчину из сигнального устройства

В Петербурге задержали девушку, стрелявшую в мужчину из сигнального устройства. Ею оказалась несовершеннолетняя жительница Фрунзенского района.

Инцидент произошел в среду, 30 сентября, у торгового комплекса на Балканской площади. Там произошел конфликт между группой несовершеннолетних и 19-летним молодым человеком, в ходе которого один из участников применил пусковое устройство.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и Ленобласти, по факту хулиганства возбудили уголовное дело.

В ходе розыскных мероприятий полицейские задержали 17-летнюю жительницу, совершившую выстрел в тот день.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Гатчине задержали подозреваемого в нападении на АЗС с отверткой.