Переход Чистякова в «Зенит» сорвался в последний момент

Защитник «Ростова» Дмитрий Чистяков был весьма интересен руководству петербургского «Зенита», однако сделку о трансфере не удалось довести до конца.

Сине-бело-голубые намеревались произвести обмен своего защитника Дениса Терентьева на Чистякова, однако зенитовец в последний момент передумал и решил продолжить карьеру в Петербурге, чтобы попытаться получить возможность пробраться в основной состав команды. Об этом сообщает Sport24.

Отметим, что за «Ростов» 26-летний Дмитрий Чистяков играет с 2019 года. «Зенит» планировал арендовать игрока с правом выкупа.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Кузяев подписал новый контракт с «Зенитом». Клуб уже официально объявил о подписании контракта. При этом команда прокомментировала соглашение с Кузяевым, опубликовав картину голландского художника Рембрандта ван Рейна «Возвращение блудного сына». На спине одного из персонажей был изображен номер 14.